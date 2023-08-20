今年も夏の甲子園は多くの観客を集めているが、富山県内では子どもたちの「野球離れ」が深刻だ。少子化に加え、スポーツの多様化、かかる費用の高さなど要因は様々。関係者は野球に目を向けてもらう取り組みを展開している。（原中翔輝）■少年野球の選手減６月２４日午前、富山市立堀川南小学校。試合を終えた「堀川南オリオールズ」の選手たちが保護者とハイタッチし、喜びを爆発させていた。所属する「富山少年野球リーグ」