【モデルプレス＝2023/08/20】総勢200人の東西ジャニーズJr.が一堂に会する公演「ALL Johnnys’Jr.2023 わっしょいCAMP！ in Dome」が20日、東京ドームにて開催。ジャニーズJr.の新たなオフィシャルウェブサイトを開設することが発表された。【写真】ジャニーズ、17年ぶり復活伝説イベントになにわ男子・HiHi Jets・美 少年ら集結◆ジャニーズJr.、新たなオフィシャルウェブサイト開設同公演は、最年少出演者6歳から28歳までの総勢