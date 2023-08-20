◇セ・リーグ横浜（2023年8月20日阪神−DeNA）岡田監督が試合前のメンバー表交換時に審判団と握手を交わした。18日の初戦、9回に熊谷の二盗に関する判定を巡って審判団に猛抗議。不信感を募らせていた指揮官は、翌19日の第2戦の試合前メンバー交換時には審判団と握手をしていなかった。和解とも見て取れる虎将の行動に、スタンドからはどよめきが起きていた。