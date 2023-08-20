ハリケーン「ヒラリー」が接近する米カリフォルニア州で、南部の広い地域を対象に緊急事態宣言が出された/Alfredo Estrella/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）ハリケーン「ヒラリー」が接近する米カリフォルニア州のニューサム知事は１９日、州南部の広い地域を対象に緊急事態宣言を出した。ニューサム氏の発表によると、ヒラリーの影響は同日から予想されるため、救助、復旧活動の態勢整備を開始した。現地には７５００人以上の部隊が展