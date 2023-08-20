自身の寺が燃える写真を載せた地元紙マウイ・ニュースを手にする広中愛さん＝17日、米ハワイ・マウイ島カフルイ（共同）【ラハイナ共同】米ハワイ・マウイ島での山火事で壊滅的被害を受けた島西部ラハイナ。避難生活が続く浄土真宗本願寺派ラハイナ本願寺の僧侶、広中愛さん（46）は、火災発生を伝えた地元紙を大切に持っている。1面トップは、身を尽くしてきた寺が燃えさかる炎に包まれる写真。「最期の声が聞こえるようだ」。