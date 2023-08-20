【「もうけびと」に聞く金儲けの秘訣】コロナ禍で売り上げ激減…地方の消臭剤メーカーV字回復のきっかけは「熱帯魚の水槽の臭い」HAPPY LEAF 藤井円社長◇◇◇老人ホームの経営と聞いてどんなイメージを浮かべるだろうか。今や日本は人口の4分の1が65歳以上。75歳以上も7人に1人いる。これだけ高齢者が多いのだから、さぞかし老人ホームの経営者はウハウハかと思いきや、実は赤字経営が多いという。なぜか。「まず