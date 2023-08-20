「きゅうりってカレーに入れるのもアリなんですよ！」と驚きの情報を教えてくれたのは、愛知県・JA西三河きゅうり部会青年部の安藤さん。「えっ、付け合せのサラダじゃなくて？」と言うと、帰ってきたのは自信満々な笑顔。ということで教えてもらったのが、「きゅうりのキーマカレー」のレシピ！”カレーは何をいれてもおいしい説”がありますけど、きゅうりにも通用するのかどうか、さっそく確かめてみま