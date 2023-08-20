やっぱり #ギータ にPayPayドームは狭すぎるのか‼⁉天井直撃の驚愕の打球を打ち上げる！#柳田悠岐 #sbhawks @HAWKS_officialライブ配信はこちらから！https://t.co/so4PaG4Pbh pic.twitter.com/dKn3SYfxA4- パ・リーグ.com / パーソル パ・リーグTV【公式】 (@PacificleagueTV) August 20, 2023 ◆ソフトバンクー西武（20日、ペイペイドーム）ソフトバンクの柳田悠岐が驚がくの天井直撃打を放った。1回2