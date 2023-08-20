カナダ西部・ブリティッシュコロンビア州政府は19日、州内で拡大している大規模な山火事を受けて、約3万5千人に避難命令を出したと明らかにした。同州政府のイービー首相が記者会見で「現状は厳しい。現時点で約3万5千人に避難命令が出ている。さらに約3万人が避難勧告を受けていて、（記者会見から）数時間後には彼らにも避難命令が発令されるかもしれない」と述べた。19日、カナダ西部・ブリティッシュコロンビア州ケロウナに