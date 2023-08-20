タレント、今田耕司（５７）が２０日放送のフジテレビ系「ワイドナショー」（日曜前１０・０）に出演。サッカーのブラジル代表ネイマールが、約２３９億円という高額でサウジアラビアのプロリーグへ移籍が決まった話題を受け発言した「ワイドナティーン」への質問が物議を醸した。移籍金額に対しワイドナティーンとして初登場した岡本一花は「（金額が）異常すぎて分かんないけど、そのくらい稼げる女性になりたいですね」とコメン