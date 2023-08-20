株式会社Cygamesが展開するクロスメディアコンテンツ「ウマ娘プリティーダービー」のＹｏｕＴｕｂｅ公式生配信番組「ぱかライブＴＶＶｏｌ．３２２・５周年記念ハッピーサマーフェス！」が、８月２２日午後８時から放送される。今回の配信では、２・５周年を記念したキャンペーンや新育成シナリオの詳しい内容など、ゲーム最新情報を紹介するほか、特別企画として、ＳＣＲＡＰが制作する番組オリジナルの「リアル脱出