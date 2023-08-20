ブダペスト世界陸上、女子1万メートル決勝ブダペスト世界陸上は19日（日本時間20日）、女子1万メートル決勝が行われ、グダフ・ツェガイ（エチオピア）が31分27秒18で優勝した。東京五輪女王シファン・ハッサン（オランダ）がゴール20メートル手前で転倒し、11位となる大波乱のレースは序盤から驚きの展開だった。最初の1000メートルは3分40秒の超スローペース。米実況席から「（選手の）口は開いていません。鼻呼吸です。このレ