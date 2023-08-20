トヨタが“超カッコイイ”「オープンミッドシップ」提案してた？世界各国で行われるクルマの祭典「モーターショー」はもちろん、カスタムカーショーである「オートサロン」や「SEMA」、さらにはレース会場などでも様々な場面でコンセプトカーが発表され、人々の注目を集めます。2011年06月22日にトヨタは、ドイツで開催された第39回ニュルブルクリンク24時間耐久レースで、”GAZOO Racing tuned by MNのコンセプトカー「GRMN S