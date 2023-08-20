リーグ第2節で1ゴール1アシスト海外サッカー、英1部プレミアリーグのブライトンに所属する日本代表MF三笘薫は現地時間19日、リーグ第2節ウォルバーハンプトン戦で1ゴール、1アシストと活躍。4-1の勝利に貢献した。前半15分には衝撃的なドリブル突破から先制点をマーク。推進力を画像で紹介した海外メディアは「なんて選手だ」と驚き、海外ファンも「冗談じゃないぞ」「彼は危険だ」と称賛している。三笘を止められる選手はいな