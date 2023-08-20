ロックバンド「ＸＪＡＰＡＮ」のＹＯＳＨＩＫＩが２０日、日本テレビ系「シューイチ」にＶＴＲで出演。イーロン・マスク氏について語った。番組ＭＣを務める中山秀征が、ロック界のカリスマ・ＹＯＳＨＩＫＩにインタビューした。７月２２日には、起業家のイーロン・マスク氏が、ツイッターを運営するＸ社にちなみ名称を「Ｘ」に変更することを発表。これを受けＳＮＳ上などでは、日本のツイッターの法人名「Ｔｗｉｔｔｅｒ