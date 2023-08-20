ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）は２０日、エンゼルスの大谷翔平投手が１８日に本拠地のレイズ戦で「２番・指名打者」で出場しメジャー通算２本目となる４３号グランドスラムを含む２安打４打点の活躍を見せたことを報じた。試合は同点で迎えたタイブレイクの延長１０回に３点の勝ち越しを許し、６―９でエンゼルスがレイズに敗れた。スタジオでは、プレーオフ進出を争うワイルドカード順位表を紹介。エン