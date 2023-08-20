Image: Gloture ガジェット企業Glotureから、5.5インチのミニパソコン「NanoPC」が発売されています。正直、非常にニッチなアイテムだと思うのですがなんか気になる…。まずはスペック画面はタッチスクリーンで5.5インチ。プロセッサはIntel® Celeron® J4125で、メモリ8GBの容量128GB。バッテリーは2,500mAhでWi-Fi 6対応。価格は8万4700円。搭載されているポートはとっても充実。