滋賀県の琵琶湖で8月7〜14日の8日間に3人が遊泳中に溺れて亡くなった。いずれも県外から訪れ、大津市北部の湖岸で泳いでいた。ほかにも事故当時の状況には共通点があった。安全に遊泳し、危険を避けるにはどうすればよいのだろうか。【図表】溺れている人を見つけたら?事故にあわないポイントも大津北署などによると、7日、大阪府枚方市の小学4年の男児が琵琶湖で溺れて亡くなった。サッカークラブの子供26人とコーチの大人2