―［絶対夢中★ゲーム＆アプリ週報］― ◆「ポケモン×睡眠」の新作アプリ『ポケモンスリープ』が配信開始され、1カ月が経ちました。『ポケモンスリープ』は名前の通り、睡眠をエンタメ化するスマホアプリ。睡眠時にスマホ本体か、対応デバイス「Pokemon GO Plus +」を枕の横に置くと加速度センサーで睡眠の状態を計測。目覚めるとその日の睡眠が「うとうと」「すやすや」「ぐっすり」の3タイプに分類され、同じタイプのポケモンの