50歳から副業を成功させるには、どうすればいいのか。米国公認会計士の午堂登紀雄さんは「どんな人もビジネスのネタを持っている。そのネタを、人が欲しがる商品、サービスに仕立てることができれば副業になる。ポイントは顧客ターゲットや分野を絞り込むことだ」という――。※本稿は、午堂登紀雄『お金の壁の乗り越え方 50歳から人生を大逆転させる』（かんき出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／visualspace※