【AFP＝時事】中国東北部瀋陽（Shenyang）郊外には建設工事が中断となった邸宅の数々が放置されたままとなっている。壊れかけたベランダや草が茂ったアーチは、過剰供給で機能不全に陥った不動産市場の象徴だ。現在、建物と建物の間には柵が設けられ、そこでは家畜の牛が飼育されている。不動産大手の緑地控股集団（Greenland Group）は2010年、人口900万人の工業都市である瀋陽の丘陵地帯で、この開発プロジェクト「ステート・
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 番組でシンママ公表「3歳と1歳」
- 2. 中年男性が容器に直接口付け物議
- 3. HIKAKIN苦笑い 20億円豪邸のツケ
- 4. 京大物理学者らの論文 SNSで話題
- 5. 「おい!!」大谷翔平驚きの大絶叫
- 6. 100m「9秒86」日本ファン衝撃
- 7. 佐々木主浩氏 101kgのカジキ釣る
- 8. 「朝生」怒鳴り合い 批判に反論
- 9. クリス・ハート 活動休止の真相
- 10. 生徒を守り教員負傷 左腕にまひ
- 1. 京大物理学者らの論文 SNSで話題
- 2. 佐々木主浩氏 101kgのカジキ釣る
- 3. 生徒を守り教員負傷 左腕にまひ
- 4. タワマン40階もゴキブリ現れる訳
- 5. 「ライドシェア解禁」菅氏が意欲
- 6. 国道を逆送し衝突した男女が重体
- 7. 北海道の「最凶ヒグマ」に異変
- 8. 40代女性 23年間ひきこもりの訳
- 9. 「調子に乗るな」男が無賃乗車か
- 10. 愛子さま 長かった髪をバッサリ
- 1. 女性1人でカプセルホテル…驚き
- 2. 漁業者、放出「反対」崩さず＝政府、「…
- 3. バリ島の遊具で落下 日本人死亡
- 4. 娘の「最高」な提案 天才との声
- 5. 「邪魔」マスク氏のLIVE乱入物議
- 6. 明石副市長 ゴルフ場で倒れ死亡
- 7. 「粒立ちのよさ」際立つ炊飯器
- 8. 車の「検査標章」貼付位置変更に
- 9. 10代に裸写真要求 男はイクメン?
- 10. コーヒー飲めなくなる日 近いか
- 1. ローマ名所で迷惑行為 呆れる声
- 2. ヤマアラシ飲み込んだヘビに悲劇
- 3. ブルーライト眼鏡 短期効果なし?
- 4. 路上にあふれる移民 NY市は悲鳴
- 5. 船上で出産 英夫婦が帰国困難に
- 6. ウサギ前歯にした比女性 賛否も
- 7. 計画頓挫 中国各地でゴースト化
- 8. ハワイ火事 家1軒だけ無傷の理由
- 9. 溶ける凍土 現れるマンモスの牙
- 10. 未完成の住宅 中国で購入者抗議
- 1. 子に無関心な親 非行少女の悲劇
- 2. 麻酔科医 高年収も人材不足の訳
- 3. 「X」のブロック機能 廃止へ
- 4. 貰い忘れ多数 65歳前の特別年金
- 5. 60歳女性 住居が原因で老後破産?
- 6. BIGMOTOR90億円返済 正念場続く
- 7. 「起業」普通な人も必ずできる?
- 8. 資産運用 お金増やすポイントは?
- 9. BIGMOTORが借入金90億円を返済
- 10. ブロック機能廃止へ 困惑の声
- 1. 各社スマホ 7500円以上値上げへ?
- 2. スマホサイズ ミニパソコン登場
- 3. 建設業界の平均年収ランク 1位は
- 4. 2万9千円 超小型スマホの最新
- 5. 残高0で引き出せる? 銀行が混乱
- 6. ポケモンスリープ 配信後の評判
- 7. エイリアン? 腕20本の動物を発見
- 8. PayPay銀行 500ポイントチャンス
- 9. 「若い女性に驚くほどモテるおじさん」…
- 10. Xのブロック削除「無理」と反論
- 1. 100m「9秒86」日本ファン衝撃
- 2. 三笘薫衝撃ゴール 世界中が絶賛
- 3. 安井友梨 左足親指を粉砕骨折
- 4. 大谷翔平に「はよ移籍しろ」の声
- 5. 大谷HRもエ軍敗戦 166年ぶり屈辱
- 6. 「見たことない」世界陸上で悲劇
- 7. ダンプ松本が共闘で極悪ざんまい
- 8. 三笘弾は「全盛期のメッシ彷彿」
- 9. 原監督が拙守謝罪「指導力不足」
- 10. 女子W杯 スペイン快進撃の背景
- 1. 番組でシンママ公表「3歳と1歳」
- 2. 中年男性が容器に直接口付け物議
- 3. HIKAKIN苦笑い 20億円豪邸のツケ
- 4. 「おい!!」大谷翔平驚きの大絶叫
- 5. 「朝生」怒鳴り合い 批判に反論
- 6. クリス・ハート 活動休止の真相
- 7. 斉藤慎二「ロンハー」での本性
- 8. コムドット 2カ月で登録27万人減
- 9. ヤバ写真回収…グラドル巡り暴露
- 10. フワがブチギレ SNSはドン引き
- 1. 夜の関係が減った…彼の本音
- 2. 実は180cm以上 驚きの40代有名人
- 3. ダメ夫 父と居酒屋に行き一変
- 4. 何が真実? カフェで起きる謎現象
- 5. 相手がキムタクでも…恋しない訳
- 6. 彼をベッドで…グループLINE誤爆
- 7. 韓国で人気「8時間ダイエット」
- 8. リピ確 セブン新作アイスの味は?
- 9. マイナス20kg 成功者のその後
- 10. 失神級 芸人絶賛のコメダサンド