埼玉県戸田市立美笹中学校で3月、校内に侵入した少年（当時17）に切りつけられて大けがを負った男性教員が19日、東京都内で開かれた集会で、子どもを守るために教員が被害にあった際の支援制度が不十分だと訴えた。【写真】逮捕の男子高校生「人殺すことに興味」供述事件は3月1日昼に発生。教員によると教室で試験監督をしていた際、刃物を持った少年が入ってきてもみあいになったという。少年は、殺人未遂容疑で逮捕・送検