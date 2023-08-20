歌手ジェジュンが想像を絶する飲酒量を告白して話題だ。【注目】ジェジュン「彼女からのプレゼント」発言にファン騒然…真意は8月17日、uhmgスタジオの公式YouTubeチャンネルでは、ジェジュンによるトークショー『ジェジュンと友達』（原題）の第4回が公開された。ゲストには歌手のジョンヨプが出演した。ジョンヨプから「私にとっては“芸能人ジェジュン”だ」と伝えられたジェジュンは、「僕は正直、そんな感じじゃなかったです