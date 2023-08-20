学校の先生特有の「あるある」とはどのようなことがあるのでしょうか。全国の20〜69歳の教員（小学校・中学校・高等学校・特別支援学校）2000人に聞いたところ、「夏休みがあっていいねと言われる」「児童・生徒の珍回答に笑ってしまう」などに回答が集まったそうです。【グラフ】学校の先生特有の「あるある」は？…（調査結果を見る）ジブラルタ生命保険株式会社（東京都千代田区）が、2023年5月〜6月の期間にインターネットで実