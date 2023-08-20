花巻東の夏が終わった。１９日、全国高校野球選手権の準々決勝で仙台育英に４−９で敗戦。３度目の４強進出はならなかった。高校通算１４０本塁打で、プロからも注目されるスラッガーに成長した佐々木麟太郎内野手（３年）。父・佐々木洋監督との“親子鷹”で戦った高校野球生活が、ひと区切りとなった。９点ビハインドの九回。驚異的な猛攻をみせる選手の姿に、佐々木監督の目からも涙がこぼれていた。「麟太郎がいたので、