東京23区の新築マンション価格が、上半期の平均価格で過去最高を記録するなど、熱を帯びる不動産投資。しかし、「資産」と思って購入したものが一転「負債」と化すことも…。「投資」と言えど、買ってからがはじまりの「事業」としての一面もある不動産投資の実態を、一年の家賃収入が8000万円を超えるという株式会社ヤモリ取締役の廣瀬氏に聞いた。【写真を見る】｢50万円で済むリフォームに800万円の請求が｣夜逃げ、訴訟…尽きな