イングランド・プレミアリーグのブライトンに所属する日本代表ＭＦ三笘薫（２６）の移籍金が１億ポンド（約１８５億円）に設定されそうだ。三笘は２０２１年にＪ１川崎から移籍金３００万ユーロ（約４億７０００万円）でブライトンに加入。ベルギー１部サンジロワーズを経て、契約元でプレーを始めた昨季に大ブレークし、カタールＷ杯でも好パフォーマンスを披露し、移籍金は３０００万ポンド（約５５億５０００万円）に大幅に