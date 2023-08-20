ガソリン価格が高すぎる… 今スグ「燃費良くする」方法ある？ガソリン価格の高騰が止まりません。経済産業省資源エネルギー庁は2023年8月16日にレギュラーガソリンの全国平均が181.9円となったことを発表。これは前週の180.3円と比べて1.6円の値上がり、13週連続の値上がりとなりました。では、少しでも燃費をよくした運転をするにはどのようなことを心がけたら良いのでしょうか。ガソリン価格高すぎ！ すぐに出来る