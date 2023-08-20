彼女持ちや既婚者の男性ばかりを狙う女子っていますよね。「相談したいことがあって……」と彼に近づく「相談女」。その手口は男心をくすぐるものばかりで？今回は、実際に相談女に彼氏を略奪された女性、ゆかさん（仮名）にインタビューをしました！相談女に略奪されるまでの過程……その内容とは？1．社内恋愛中の彼が後輩と…「彼氏のヒロキとは同じ職場で付き合いました。交際していることは他の社員も知っていて、彼とも『