女子プロレス「スターダム」のワールド王者・中野たむが、?ミスター女子プロレス?ことＬＬＰＷ―Ｘの神取忍（５８）に一騎打ちを要求だ。１９日の大田区大会ではなつぽい、安納サオリと組み、特別参戦の神取、井上貴子に葉月を加えたトリオと対戦。試合開始早々、貴子にツームストーンパイルドライバーを見舞われ、あっという間にレジェンドの流れに飲み込まれていく。中盤では神取めがけてダイビングボディーアタックを仕掛