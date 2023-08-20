ウクライナ北部チェルニヒウの劇場に19日、ロシア軍のミサイル攻撃があり、ウクライナ当局は、子どもを含むおよそ100人が死傷したと発表した。劇場とみられる建物の周りにはがれきが散乱し、駐車場の車が多数破壊されていた。ウクライナ当局によると、19日、チェルニヒウの街の中心にある劇場や広場にロシア軍のミサイル攻撃を受けたと発表した。ウクライナ内務省は、6歳の子どもを含む7人が死亡、90人が負傷したと明らかにした。