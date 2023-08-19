2児の母をしているぼめそ(@bomesodays)さん。満員バスの中で子どもが起きてしまい、ぐずり出す寸前。この先、最悪な展開しか予想できなかったところに救世主が登場します。一人の女子高校生の行動によって、とてもすてきな経験をし、心から救われたぼめそさんの体験談を紹介します。 Ⓒbomesodays Ⓒbomesodays 混雑したバス車内で困っていると… ある日、子どもの予防接種の帰りに子連れでバスに