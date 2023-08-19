?極悪女王?ことダンプ松本（６２）がスターダムの極悪ユニット「大江戸隊」と共闘し、林下詩美（２４）率いる「クイーンズ・クエスト（ＱＱ）」を恐怖に陥れた。スターダムの１９日大田区総合体育館大会で、極悪同盟のダンプとＺＡＰは大江戸隊の刀羅ナツコ、琉悪夏と組み、井上京子、ＱＱの詩美、ＡＺＭ、天咲光由組と激突。一夜限りの極悪軍団が一堂に会し、悪の限りを尽くした。序盤、竹刀を手にしたダンプは、昨年３月にデ