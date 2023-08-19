【モデルプレス＝2023/08/19】俳優の窪田正孝が、8月19日放送のTBS系情報バラエティー番組『王様のブランチ』（毎週土曜あさ9時30分〜）にVTR出演。主演を務める映画『スイート・マイホーム』（9月1日公開）の撮影期間に起きた恐怖体験を明かした。【写真】窪田正孝・齊藤工監督ら豪華集結◆窪田正孝、ホテルでの恐怖体験を告白窪田は、同作の監督・斎藤工（監督名義：齊藤工）とともに出演。『スイート・マイホーム』は理想の家に