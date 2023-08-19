中国の不動産大手が相次いで経営危機に陥るなか、中国国内では未完成の住宅に入居できない人から抗議の声が上がっています。開発が遅れている現場を取材しました。■中国不動産危機未完成の現場広東省広州市に未完成のまま放置されたテーマパークがあります。恒大集団の英語名「エバーグランデ」のおとぎの国と書かれた看板。当初の計画ではホテルやアウトレットモールも併設し、今年オープンする予定でした。「完成すれば世