中古車販売大手ビッグモーターの看板中古車販売大手ビッグモーター（東京）が取引銀行に対し、返済期限が迫っていた借入金90億円を18日までに返済したことが19日、分かった。銀行が借り換えに応じていなかった。内部留保に余裕があり、直ちに資金繰りが行き詰まる状況ではないものの、自動車保険の不正請求問題で販売不振に陥っており、会社存続を巡る正念場が続いている。ビッグモーターは10日に銀行団との会合を東京都内で開