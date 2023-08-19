「全国高校野球選手権・準々決勝、沖縄尚学−慶応」（１９日、甲子園球場）慶応の清原勝児内野手が２点を追う六回先頭の鈴木に代わって代打で登場。甲子園には大きなどよめきがわき起こった。沖縄尚学の好投手・東恩納と対した今夏甲子園の２打席目。初球、２球目と変化球を悠然と見送った。フルカウントから外角低めの変化球にバットを伸ばしたが、投ゴロに打ち取られた。それでも味方打線が打者一巡の猛攻で試合をひっくり