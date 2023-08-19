創業者ジャニー喜多川氏（享年87）の性加害問題で揺れるジャニーズ事務所と、蜜月関係にある一部大手スポーツ紙の関係が悪化し始めたという情報が流れている。「ジャニーズ性加害問題当事者の会」に“最初の告発者”カウアン氏と橋田康氏が不在のナゼ「ジャニーズ関連記者会見に一部のスポーツ紙が外されていた。ジャニーさんの性加害について詳しく触れすぎたことがジュリー景子社長の逆鱗に触れたようで、いわゆる“出禁”にな
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