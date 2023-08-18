デベロッパーのEchomuneは8月18日（金）、アドベンチャーゲーム『Capybro』を正式に発表した。プラットフォームはPC（Steam）向けの配信となり、9月2日に配信予定だ。Ok new graphics and misc effects. #capybara #gamedev #gaming #games pic.twitter.com/pYPFS0xeAY— Echomune (@Echomune) August 16, 2023（画像は『Capybro』Steamストアページより）『Capybro』は可愛いカピバラとなりスパ（温泉）へと目指すアドベ