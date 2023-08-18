JR東日本山形支店によると、山形新幹線は大雨の影響で18日午後7時40分ごろから山形―福島間の上下線で運転を見合わせた。その後、山形―米沢間で運転を再開したが、午後8時50分現在、米沢―福島間で運転見合わせが続いている。【加藤佑輔】