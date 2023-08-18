リバプールがシュツットガルトの日本代表MF遠藤航に加え、クリスタル・パレスに所属するMFシェイク・ドゥクレの獲得にも興味を示しているようだ。イギリス『ミラー』が報じている。メディカルチェックを完了させ、間もなく遠藤の加入を発表するとみられるリバプール。MFモイセス・カイセドとMFロメオ・ラビアが同クラブへの移籍を拒否してチェルシー行きを希望したことで、日本代表キャプテンが新たなターゲットとして急浮上し