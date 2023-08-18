新型コロナウイルスの感染状況について、厚生労働省は１８日、全国約５０００か所の定点医療機関から、７〜１３日の１週間に報告された感染者数が１医療機関あたり１４・１６人だったと発表した。前週比０・９０倍だが、厚労省は「連休による休診が影響した可能性もあり、本当に感染者が減少したのか判断できない」として、お盆明け以降の拡大を警戒している。都道府県別では、佐賀の２４・５９人が最多で、石川の２１・０６人