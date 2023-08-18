【マニラ時事】フィリピンでは８割近くの人が中国に脅威を感じていることが、フィリピンの政治コンサルタント会社「パブリカス・アジア」が１７日発表した調査結果で分かった。一方、どこの国を信頼するかとの問いでは、５５％の支持を得た日本がトップだった。中国を脅威と捉える人は７９％と飛び抜けて多く、２位の米国は９％だった。中比両国などが領有権を争う南シナ海を巡るマルコス大統領の外交方針に関しては、６割が支