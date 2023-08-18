◆パ・リーグソフトバンク―西武（１８日・福岡ペイペイドーム）ソフトバンク・柳田悠岐外野手が史上１３５人目の通算１５００安打を達成した。１３５８試合目での到達は広瀬叔功氏を抜いて「球団史上最速記録」だ。大台到達まで残り３本で迎えたこの日は、２回に中前適時打、４回に右翼線二塁打を放ってリーチをかけると、６回先頭で左翼席に１６号ソロを放った。１試合３安打で一気に達した。