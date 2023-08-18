帝京平成大のキャンパス＝2019年、東京都豊島区帝京平成大（東京都豊島区）は18日、学生の就職相談の記録が学外に流出していたとホームページで公表した。キャリアカウンセラーが面談時に手書きしたメモ12人分で、氏名や携帯電話番号の他、志望先や採用面接の状況などが記載されていた。大学によると、就職相談業務を委託している「東京海上日動キャリアサービス」のキャリアカウンセラー1人が、千葉キャンパス（千葉県市原市