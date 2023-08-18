2023年6月、福岡・水巻町のアパートの一室で、パート従業員・辻つぐみさん(52)が遺体で見つかった事件。事件発覚から74日がたった8月18日、急転直下、容疑者逮捕となった。福岡県警の会見「本日、被疑者3人を強盗殺人容疑で通常逮捕いたしました。被疑者は住所不定無職・辻和美、51歳」カメラに向かってほほ笑むの女。強盗殺人の容疑で逮捕されたのは、つぐみさんの実の妹で住所不定・無職の辻和美容疑者と、和美容疑者の知人の岡