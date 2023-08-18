歌手の華原朋美（４９）が１６日放送のテレビ大阪「音楽爆弾」に出演。２０２０年に報じられた「激太り」の原因を語った。野性爆弾のくっきー！とロッシーがＭＣを務める音楽番組。華原は終始上機嫌で、急激に太ったと言われたことについてもあっけらかんと話した。２０１９年に第一子を出産。「４５歳で妊娠が分かったんで、大事にしなきゃいけないと思って。母親になっちゃってるんで、息子のことを大事にするためには、健