サーティワンとポケモンがコラボした、期間限定フレーバーが発売中！大人気のイーブイをモチーフにした、子どもから大人まで楽しめるエクレア風のアイス♪さっそく、気になる味をレビューします。サーティワン×ポケモンのコラボフレーバー♪サーティワンとポケモンのコラボキャンペーン「31ポケ夏！」が開催中！今回登場したのは、大人気のイーブイをイメージしたエクレア仕立ての新作フレーバー。ポケモン好きの方もそうじゃない