１６日に優勝へのマジックナンバー２９が点灯した阪神は１８日から敵地・横浜スタジアムで３位ＤｅＮＡとの３連戦を戦う。２位広島とのゲーム差は７。２００５年以来１８年ぶりの?アレ?（リーグ優勝）へのカウントダウン態勢に入る中、気になるのは在阪局が緊急特番を放映するのかどうかだ。２１年のシーズン中に２度の特番「阪神優勝してまう」を放送した朝日放送（ＡＢＣ）は１８日、サンケイスポーツの取材に「現時点で放送を予