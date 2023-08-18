Hey!Say!JUMP山田涼介（30）がインスタグラムのアカウントを開設し、「重大発表」を予告している。18日、「山田涼介」名義のアカウントが開設された。山田は「こんにちは。山田涼介です。インスタ始めました。分からない事だらけだし、写真あんまりオシャレに撮れないですが、皆さんが楽しめるように自由気ままに投稿していきます。頑張りますので宜しくどうぞ」と初投稿で挨拶した。「この前仕事で行った沖縄での思い出です」と海